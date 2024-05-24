UNITED ARROWS　半袖トップス

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商品詳細
UNITEDARROWSのトップスです。リネン混のためさらっとした素材感です。ネップが所々見える感じもかわいく、一目惚れで購入しましたが、ピンクを着る機会がなかったため手持ちの服と合わせることができず、泣く泣く出品いたします。新品未使用です。とてもきれいな状態でお譲りさせていただきます。カラー...ピンク袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...夏#TOMORROWLAND
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