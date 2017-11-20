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- コットン100【Lisha plus】トップス 半袖 tシャツ (M) 白 刺繍
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商品詳細
コメント無し即購入OK！ブランド…リーシャプラスカラー…ホワイト刺繍状態…目立った汚れはなく良好です【サイズ】平置き寸法(cm)肩幅…44身幅…48着丈…54袖丈…29分からないことがありましたらお気軽にお声掛けください✨↓↓まとめ割りしているのでぜひご覧ください↓↓#sちゃんショップ商品番号143
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