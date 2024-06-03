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- 【JOURNAL STANDARD × MIXTA】Tシャツ
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。定価:¥12000使用回数:2回【MIXTA/ミクスタ】Mixtaとはアメリカの古着のディーラー達が使う古着業界用語で「ごちゃ混ぜ」という意味の造語。2010年LAをベースに古着業界に関わってきた2人が2010年にTシャツ製作をスタート。生地の生産に染色、プリント、縫製など全ての行程をアメリカで行っています。他サイトでも販売している為、売り切れの場合はご了承下さい。#ジャーナルスタンダード#ミクスタ
http://narcologia.ru/goods/reflector738864.html
http://narcologia.ru/goods/calling459950.html
http://narcologia.ru/goods/financier487760.html
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