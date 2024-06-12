花柄　タンクトップ　キャミソール　カラフル　体型カバー　お腹カバー

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ご覧頂きありがとうございます(^^)花柄のタンクトップになります！肩が太めになっているので露出しすぎずで着やすいデザインとなっております♡夏のお出かけにオススメです＊※こちらの商品は新品未使用です！韓国ファッションオルチャン韓国韓流綺麗目系清楚系可愛い系古着夏服秋服冬服ストリート系新作インポートセレクトショップオーバーサイズドレス妹系レディースメンズユニセックスノーブランド可愛い服お洒落大人系 ドレスriendagydamuruaemodasnidelazulcelfordrnanoelalagnamoonspiralgirl好きな方におすすめです！＊゜＊.。.＊゜注意事項.＊.。.＊゜＊.。.＊※検品しておりますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。予めご了承お願い致します。※出張などが多い仕事の関係上、お支払いから7日目に発送します。※値下げ交渉は基本的にNGです。※お取り置きはお断りしています。※一点限りです。購入された方優先となります。※初期不良を除いて、返品・交換はできかねます。※購入前に必ずコメントをお願いします。