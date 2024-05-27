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新品未使用！人気のThink Bee!のバッグ
商品番号 C78825547025
商品名

新品未使用！人気のThink Bee!のバッグ
ブランド名 シンクビー
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···花柄素材···ゴブラン織サイズ：W約32cm×H25.5cm×D14cmハンドル長さ44cm仕様：内側ファスナーポケット1×ポケット2付属品：保存袋母の断捨離の品です。袋からも出していない新品未使用のバッグです。お使い頂ける方にお譲りしたいと思います。
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