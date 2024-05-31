サルヴァトーレフェラガモ　ガンチーニ　エナメルチェーンバッグ

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即購入OKお値下げ不可サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ。イタリア製のエナメルレザーゴールドチェーンは金具に引っ掛けるタイプで脱着しやすく、外せばポーチやクラッチバッグとしてもお使い頂けます。光の角度によって、スレや傷などが見えますが、個人的にはとても良い状態と思います。ファスナーの開閉もスムーズで、内側も綺麗です。購入後、実際に使用はしませんでしたが、何度か試着をしているうちに傷ができてしまいました。長期保管していたため、金具にも少し汚れが見られます。都内百貨店にて購入SalvatoreFerragamo サルバトーレフェラガモ ショルダーバッグ 肩かけ 斜め掛けOK エナメルレザー イタリア製カラー：ブラック(黒)素材：エナメルレザー(皮革)サイズ：横幅 約28㎝ 縦幅 約20㎝ 底辺幅 約5㎝ チェーン長さ 約104㎝付属品はございません。内側ファスナーポケット×1