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サルヴァトーレフェラガモ　ガンチーニ　エナメルチェーンバッグ
商品番号 C56979857046
商品名

サルヴァトーレフェラガモ　ガンチーニ　エナメルチェーンバッグ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKお値下げ不可サルヴァトーレフェラガモ　ショルダーバッグ。イタリア製のエナメルレザーゴールドチェーンは金具に引っ掛けるタイプで脱着しやすく、外せばポーチやクラッチバッグとしてもお使い頂けます。光の角度によって、スレや傷などが見えますが、個人的にはとても良い状態と思います。ファスナーの開閉もスムーズで、内側も綺麗です。購入後、実際に使用はしませんでしたが、何度か試着をしているうちに傷ができてしまいました。長期保管していたため、金具にも少し汚れが見られます。都内百貨店にて購入SalvatoreFerragamo　サルバトーレフェラガモ　ショルダーバッグ　肩かけ　斜め掛けOK　エナメルレザー　イタリア製カラー：ブラック(黒)素材：エナメルレザー(皮革)サイズ：横幅　約28㎝　　　　縦幅　約20㎝　　　　底辺幅　約5㎝　チェーン長さ　約104㎝付属品はございません。内側ファスナーポケット×1
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate358548.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture147941.html
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