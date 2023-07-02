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極美品 コーチ レザーセミショルダーバッグ レザーハンドバッグ　coach
商品番号 P81000584521
商品名

極美品 コーチ レザーセミショルダーバッグ レザーハンドバッグ　coach
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。COACH《コーチ》よりカーフレザーセミショルダーバッグの出品です。以下は詳細となります。素材···本革（内側はナイロン）カラー···ブラウン（内側はダークブラウン）柄・デザイン···無地（内側は無地）サイズ…W25.3ｃｍ×H14ｃｍ×D5.5ｃｍ（ショルダー時38.5cm〜44.5cm）仕様…外側その他ポケット×1、内側ファスナー式ポケット×1・オープンポケット×1付属品…保存袋品番…F0793-11042状態…未使用に近い美品#coach#コーチ#鞄#バッグ#ハンドバッグ#セミショルダーバッグ#本革#レザーバッグ#レディース#レディースバッグ
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