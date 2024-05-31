Louiosy ルオシー ワンピース 3L 大きいサイズ

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商品名：ボウタイプリーツワンピースブランド：Louiosy／ルオシーサイズ：3Lカラー：オフホワイト新品、タグなし。一度室内にて服の上から試着したのみです。不織布の袋に入れ、ゆうゆうメルカリ便にて発送いたします。#louiosy#ルオシー#あいまる#大きいサイズ#大きいサイズレディース#大きいサイズワンピース