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騎士A KnightA まひとくん クッション
商品番号 X77936947964
商品名

騎士A KnightA まひとくん クッション
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 6,000 円
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商品詳細

●新品未開封●○匿名配送まひとくんクッション即購入大歓迎(*^^*)出品に迷いがある為お値下げ不可でお願い致します。◆発送方法:紙袋にて商品をそのままお入れする予定です●初期キズ、スレ等ある場合がございます。気になる方はご遠慮下さい。※新品未開封ですが、自宅保管の為ご理解の程ご購入下さい。※ご購入の際はプロフィールを必ずお読み下さい。検索用↓騎士Aゆきむら。　しゆん　しゆんさん　そうま　そうまくん　てると　てるとくん　まひとくん　ばぁう　ばぁうくん　KnightA騎士Aメタルカード　メタカ　STPRメタルカードメタカ　アクキーアクスタ　ぬいぐるみキーホルダーぬいぐるみ　ブロマイド色紙クッショングッズ種類···抱き枕/クッション
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