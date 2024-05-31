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【COACH】ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス F16550 黒
商品番号 T39091900536
商品名

【COACH】ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス F16550 黒
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いらっしゃいませ❗️ご来店ありがとうございます☺️ネットの古着屋さん　YOTUBAです☘️⭐️フォロワー限定のお値引き企画を開催中❗️プロフィール欄をご覧くださいませ。即購入も大歓迎です。#YOTUBAのレディースバッグ#YOTUBAの商品一覧---------------------------------------------⚫︎ブランドcoachコーチ⚫︎アイテムショルダーバッグシグネチャーキャンバスF16550花とコーチロゴの入ったチャーム付きです。通勤通学、年代に関わらず使えるデザインです。⚫︎色黒　ブラック⚫︎サイズ高さ26cm幅32cmマチ7cm持ち手高さ43cmベルトで調整可能⚫︎状態1枚目の写真のショルダーヒモがかくついて見えるのは写真加工アプリによる仕様です。実際のヒモは美品です目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます。⚫︎入手経路大手ブランドリユース店#YOTUBAのレディースバッグ#YOTUBAの商品一覧商品コード400057
http://narcologia.ru/goods/organization475962.html
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