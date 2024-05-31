【COACH】ショルダーバッグ シグネチャー キャンバス F16550 黒

いらっしゃいませ❗️ご来店ありがとうございます☺️ネットの古着屋さん YOTUBAです☘️⭐️フォロワー限定のお値引き企画を開催中❗️プロフィール欄をご覧くださいませ。即購入も大歓迎です。#YOTUBAのレディースバッグ#YOTUBAの商品一覧---------------------------------------------⚫︎ブランドcoachコーチ⚫︎アイテムショルダーバッグシグネチャーキャンバスF16550花とコーチロゴの入ったチャーム付きです。通勤通学、年代に関わらず使えるデザインです。⚫︎色黒 ブラック⚫︎サイズ高さ26cm幅32cmマチ7cm持ち手高さ43cmベルトで調整可能⚫︎状態1枚目の写真のショルダーヒモがかくついて見えるのは写真加工アプリによる仕様です。実際のヒモは美品です目立ったダメージはなく、まだまだご利用いただけます。⚫︎入手経路大手ブランドリユース店#YOTUBAのレディースバッグ#YOTUBAの商品一覧商品コード400057



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