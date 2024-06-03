ほぼ未使用！COACH オールレザーハンドバッグ アイボリー オフホワイト

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ご覧頂きましてありがとうございます。必ず全ての画像を良くご覧頂き下記の商品説明もご閲覧の上ご検討ください。coachハイエンドシリーズの柔らかい上質のオールレザーハンドバッグです。ほぼ使用感が感じられない未使用に近い極美品です。※お色がホワイト系のため長期在庫保管による僅かな傷や汚れ等はあるとお考えください。状態の判断基準は人それぞれですので、必ず画像を拡大して状態をご確認の上ご購入ください。◾️ブランド:コーチcoach◾️型番:J04S-5031◾️カラー:オフホワイトアイボリーホワイトライトベージュ◾️材質:本革製オールレザー◾️仕様:外側マグネット式ポケット1ヶ所オープンポケット1ヶ所ファスナーポケット1ヶ所内側オープンポケット2ヶ所ファスナーポケット1ヶ所◾️サイズ:縦約20cm横最大で約26.5cm幅約14cmハンドル約45cm※素人寸法ですのでご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。多少の誤差はご容赦ください。◾️付属品:保存袋チャーム◾️状態:未使用に近い◾️管理番号:306-1-1できるだけ写真を載せましたが、枚数の都合上載せきれない箇所もございます。中古品のためご了承ください。未使用に近い商品ですが、中古品をよくご理解の上、完璧を求められる方や細かいことを気にされる方はご購入をお控え下さい。未使用に近い=新品ではございません。古物商許可証を必要とする大手ブランドオークションから購入致しました真贋鑑定済みの正規品です。ご購入後の質問等はトラブル発生の元になりますので、ご不明な点がございましたらご遠慮なくご質問ください。カラー···ホワイト素材···牛革(本革)種類···ハンドバッグ柄/種類···レザー・スウェード系