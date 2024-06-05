バーバリー ショルダーバッグ

インターネット通販(ベクトル)で購入しました正規品です！！付属品なし商品のみ発送写真のように中古品で、傷汚れ型崩れスレ布シワなみ等かなり使用感有ります！！その他写真見たい箇所等有りましたらコメントお待ちしております！！中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください！



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