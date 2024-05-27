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値下げ【FUR FUR】ニットシャツプルオーバー
商品番号 Q23633565560
商品名

値下げ【FUR FUR】ニットシャツプルオーバー
ブランド名 ファーファー
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

FURFURのトップスです。ニットベストにシャツがドッキングされたようなデザイン。3年ほど前に1.8万円ほどで購入しました。1〜2回着用、自宅保管です。秋口にぴったりなデザイン性の高いトップスです！テイスト・シーン···オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル、韓国系袖丈···長袖
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