ワンダフルワールド　Tシャツ

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商品詳細
ワンダフルワールドの半袖Tシャツでございます。こちらもなかなか着る機会がなく、出品致します。さくらんぼのプリントが精巧で印象的でございます。普段使いにお勧めいたします。汚れや破れらほつれなどは見当たりませんが、見落としなどございましたらご容赦くださいませ。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···パープル袖丈···半袖季節感···夏身の丈 52cmバスト 46cm袖丈 18cm平置きの素人採寸でございます。誤差があればご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic93237.html
http://narcologia.ru/goods/moisture936469.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome915643.html
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