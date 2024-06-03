ワンダフルワールド　Tシャツ

ワンダフルワールドの半袖Tシャツでございます。こちらもなかなか着る機会がなく、出品致します。さくらんぼのプリントが精巧で印象的でございます。普段使いにお勧めいたします。汚れや破れらほつれなどは見当たりませんが、見落としなどございましたらご容赦くださいませ。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···パープル袖丈···半袖季節感···夏身の丈 52cmバスト 46cm袖丈 18cm平置きの素人採寸でございます。誤差があればご容赦ください。



























ワンダフルワールドTシャツ / Wonderful World T-Shirt (2colors) – 60 ...



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ワンダフルワールド ビッグシルエットTシャツ



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