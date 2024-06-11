((専用))CHICO 裾ロゴクロップドタンクトップ 大人気

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商品詳細
2度程使用しましたがもう着る機会がなさそうなのでお譲りします☺︎美品ですが新品ではありませんのでご理解の程よろしくお願いします。即購入◎チコCHICOタンクトップ柄・デザイン···ボーダーカラー···ホワイト
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