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((専用))CHICO 裾ロゴクロップドタンクトップ 大人気
商品番号 I17227458062
商品名

((専用))CHICO 裾ロゴクロップドタンクトップ 大人気
ブランド名 チコ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2度程使用しましたがもう着る機会がなさそうなのでお譲りします☺︎美品ですが新品ではありませんのでご理解の程よろしくお願いします。即購入◎チコCHICOタンクトップ柄・デザイン···ボーダーカラー···ホワイト
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