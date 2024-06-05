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FENDI フェンディ　半袖タイトTシャツ　ピンク
商品番号 Q36262831610
商品名

FENDI フェンディ　半袖タイトTシャツ　ピンク
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIのタイトTシャツです。サイズは表記無しで、着丈約48身幅約43肩幅約37袖丈約16になります。使用感は少々ありますが、まだまだ着用して頂けると思います。　　#FENDI#フェンディ袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬
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