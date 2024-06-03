未使用 Sporty\u0026Rich スポーティー＆リッチ プリントTシャツ M

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最終値下げです。ユニセックスのアイテムです。カラー:白×水色サイズ:M肩幅47身幅52着丈72定価:¥9,350(税込)状態:水通しのみの未使用ですが、後ろ側の裾とプリント部分に１ミリ程度のインクのような汚れあります。L'AppartementアパルトモンHBEAUTY\u0026YOUTHエイチビューティ\u0026ユース