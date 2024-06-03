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IENA ( イエナ ) フレンチ リネン オーバーシャツ スミクロ
商品番号 A15141344494
商品名

IENA ( イエナ ) フレンチ リネン オーバーシャツ スミクロ
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IENAフレンチリネンオーバーシャツカラー…スミクロ夏場の羽織や秋口のトップスとして活躍してくれるベーシックなシャツです。スミクロが軽やかなブラックなので、重たくならず、どんなボトムスとも相性が良いです。1シーズン着用しました。目立った汚れ・ほつれなどはありませんが、内側タグに擦り線のようなものが入っています(写真7)。畳んで発送するため、その際にできるシワについてご了承ください。クリーニングから戻った状態で発送致します。テイスト・シーン···カジュアルサイズ…38色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···リネン(麻)
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