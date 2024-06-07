【ボタン首】トクコ プルミエヴォル　T　半袖　ロゴ　魚

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断捨離再開が遅れて申し訳ありません～！トクコさんでは珍しい、丈短めの半袖Tです。大好きな３段ボタン首です。袖五分～七分くらいあり。丈長めでがっつりお尻隠しはたくさんありますが、丈短めはレアですよね。パンツと合わせると、丁度お腹とお尻が隠れた上のほうで着られるので、足細見せ効果大の一枚です。平置き寸法●身幅５８cm●着丈６０cmサイズ表記はトクコの9です。詳細な寸法は最後の写真ご参照下さい。【★注】正面の文字「K」付近に少し茶色いシミが確認できます（遠くから見ると少し目立ちます）。また、肩付近に白い擦れがあったため、古着・お値段安めで出品いたします。ご了承ください。何度か着て自宅洗濯、不織布カバー・トクコのハンガーで吊るして保管。まだまだ現役のトクコTです～！他に同じロゴ（魚シリーズ）半袖Tの、首の形違いを出品いたしております。おまとめの場合は発送方法・送料が変わりますのでコメントにてご相談をお願いします（相談中でも即決優先な点はご理解くださいませ）。【★注】その他、素人採寸検品の旨、見落としがあるかもしれません。あくまで自宅保管の中古品です。【★注】ネコポス他ヤマト受け取り可能な方でお願いします。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖