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- アナイ レース ブラウス ベージュ カットソー
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商品詳細
アナイレースブラウスベージュカットソー目立たないのですが、細かな糸の引きつりあります。レース部分は少し透け感があります。薄手の生地です。2枚目のお色が近いです。サイズ38身幅約46着丈約58後ろ約62
http://narcologia.ru/goods/response436642.html
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