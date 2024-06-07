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アナイ レース ブラウス ベージュ カットソー
商品番号 H91183067695
商品名

アナイ レース ブラウス ベージュ カットソー
ブランド名 アナイ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アナイレースブラウスベージュカットソー目立たないのですが、細かな糸の引きつりあります。レース部分は少し透け感があります。薄手の生地です。2枚目のお色が近いです。サイズ38身幅約46着丈約58後ろ約62
http://narcologia.ru/goods/response436642.html
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