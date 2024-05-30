美品【LIP SERVICE】リップサービス（F）長袖ブラウス　ベージュ



リップサービス シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 400点以上 ... リップサービス シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 400点以上 ...



LIP SERVICE リップサービス 袖プリーツ ブラウス ベージュ | フリマアプリ ラクマ LIP SERVICE リップサービス 袖プリーツ ブラウス ベージュ | フリマアプリ ラクマ



リップサービス シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 400点以上 ... リップサービス シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 400点以上 ...



リップサービス シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 400点以上 ... リップサービス シャツ/ブラウス(レディース/長袖)の通販 400点以上 ...



リップサービス LIP SERVICE ロゴリボンバイカラーブラウス （アイボリー） リップサービス LIP SERVICE ロゴリボンバイカラーブラウス （アイボリー）



リップサービス LIP SERVICE ロゴリボンバイカラーブラウス （アイボリー） リップサービス LIP SERVICE ロゴリボンバイカラーブラウス （アイボリー）



アイボリー】ロゴリボンバイカラーブラウス[品番：LINW0002124 ... アイボリー】ロゴリボンバイカラーブラウス[品番：LINW0002124 ...



LIPSERVICE｜リップサービスのシャツ/ブラウス（長袖）通販 - ZOZOTOWN LIPSERVICE｜リップサービスのシャツ/ブラウス（長袖）通販 - ZOZOTOWN



LIP SERVICE リップサービス 袖プリーツ ブラウス ベージュ LIP SERVICE リップサービス 袖プリーツ ブラウス ベージュ



ピンクベージュ】ロゴリボンバイカラーブラウス[品番：LINW0002124 ... ピンクベージュ】ロゴリボンバイカラーブラウス[品番：LINW0002124 ...



ショルダーボタン2wayブラウス | リップサービス(LIPSERVICE ... ショルダーボタン2wayブラウス | リップサービス(LIPSERVICE ...



LIPSERVICE（リップサービス）のシャツ/ブラウスを使った人気 ... LIPSERVICE（リップサービス）のシャツ/ブラウスを使った人気 ...



リップサービス LIP SERVICE ロゴリボンバイカラーブラウス （アイボリー） リップサービス LIP SERVICE ロゴリボンバイカラーブラウス （アイボリー）



LIPSERVICE（リップサービス）のシャツ/ブラウスを使った人気 ... LIPSERVICE（リップサービス）のシャツ/ブラウスを使った人気 ...



LIPSERVICE｜リップサービスのシャツ/ブラウス（長袖）通販 - ZOZOTOWN LIPSERVICE｜リップサービスのシャツ/ブラウス（長袖）通販 - ZOZOTOWN

⭐️即購入⭕️⭐️フォロー割などお得情報はプロフィールへ他の商品一覧⤵#古着屋マルシェの女性トップス#マルシェの洋服すべて_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._..☑️管理番号：a321-2☑️表記サイズ：F☑️実寸サイズ：平置きです 画像の採寸表を参照下さい✨（素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい）☑️色：ベージュ 画像を参照下さい✨(映りの具合、ご覧になる機器などでも多少の違いがあります)☑️生地： 画像のタグ参照下さい✨☑️コンディション【美品】使用感は少なめで、気になる汚れなども特にありません。気持ち良くお使い頂ける商品だと思います♡ 特記すべき事項：なし☑️梱包、配送 ⚫︎翌日〜３日程度で発送します ⚫︎ゆうゆう⇔らくらく、変更あります ⚫︎お安く提供する為に、圧縮して梱包する場合が あります⚠️注意事項使用済みアイテムのため、目立たない汚れに関しては記載していない場合、また見落としがある場合があります。新品同様をお求めの方は購入をお控え下さい★こちらの不備は、返品対応を行いますので、【評価前】にご連絡下さいませm(__)m._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.当店では、古着を中心に春服、夏服、秋服、冬服を取り揃えております！黒や白など、モノトーン系のアイテムに加え、きれいめカジュアルフォーマル大人可愛いトラッドプレッピーY2K透け感シアーショート丈バギー量産韓国系パーカーワンピースセットアップピンクピスタチオグリーンクリームイエローなどのアイテムや、体型隠しアイテムなどもあります◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡MサイズやLサイズを中心に、小さいサイズから大きいサイズまで取り揃えております(*´꒳`*)_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.