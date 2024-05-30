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美品【LIP SERVICE】リップサービス（F）長袖ブラウス　ベージュ
商品番号 G27912342787
商品名

美品【LIP SERVICE】リップサービス（F）長袖ブラウス　ベージュ
ブランド名 リップサービス
特別価格 税込 1,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️即購入⭕️⭐️フォロー割などお得情報はプロフィールへ他の商品一覧⤵#古着屋マルシェの女性トップス#マルシェの洋服すべて_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._..☑️管理番号：a321-2☑️表記サイズ：F☑️実寸サイズ：平置きです　画像の採寸表を参照下さい✨（素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい）☑️色：ベージュ　画像を参照下さい✨(映りの具合、ご覧になる機器などでも多少の違いがあります)☑️生地：　画像のタグ参照下さい✨☑️コンディション【美品】使用感は少なめで、気になる汚れなども特にありません。気持ち良くお使い頂ける商品だと思います♡　特記すべき事項：なし☑️梱包、配送　⚫︎翌日〜３日程度で発送します　⚫︎ゆうゆう⇔らくらく、変更あります　⚫︎お安く提供する為に、圧縮して梱包する場合が　　　　　あります⚠️注意事項使用済みアイテムのため、目立たない汚れに関しては記載していない場合、また見落としがある場合があります。新品同様をお求めの方は購入をお控え下さい★こちらの不備は、返品対応を行いますので、【評価前】にご連絡下さいませm(__)m._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.当店では、古着を中心に春服、夏服、秋服、冬服を取り揃えております！黒や白など、モノトーン系のアイテムに加え、きれいめカジュアルフォーマル大人可愛いトラッドプレッピーY2K透け感シアーショート丈バギー量産韓国系パーカーワンピースセットアップピンクピスタチオグリーンクリームイエローなどのアイテムや、体型隠しアイテムなどもあります◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡MサイズやLサイズを中心に、小さいサイズから大きいサイズまで取り揃えております(*´꒳`*)_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
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