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ヒステリックグラマー　ベアータンクトップ
商品番号 I11569908657
商品名

ヒステリックグラマー　ベアータンクトップ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYSTERICGLAMOURヒスベアータンクトップ未使用品サマーニットのような作りで裾はリブになっています。1枚でも重ね着でも。☆サイズフリーサイズレディースMサイズ位☆着丈　60cm身幅　41cm☆未使用品ですがタグは取ってしまいありません。☆デザイン···ボーダー☆カラー···グレー
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