ヒステリックグラマー　ベアータンクトップ

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商品詳細
HYSTERICGLAMOURヒスベアータンクトップ未使用品サマーニットのような作りで裾はリブになっています。1枚でも重ね着でも。☆サイズフリーサイズレディースMサイズ位☆着丈 60cm身幅 41cm☆未使用品ですがタグは取ってしまいありません。☆デザイン···ボーダー☆カラー···グレー
http://narcologia.ru/goods/pompous82723.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit448586.html
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