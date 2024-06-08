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アンパンマン　スクラブ　ナース服
商品番号 I43027642660
商品名

アンパンマン　スクラブ　ナース服
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

比較的きれいな状態です。平置きサイズ↓着丈70センチ身幅49センチ中古ということをご理解いただける方のみでお願いします。小さく畳んでおくります。
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