Cole Haan ショルダーバッグ 2WAY A4可 レザー ブラック 通勤

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■商品状態・Bランク型崩れや大きな汚れ傷がなく、これからもご使用が可能な商品。・金具には傷や錆があります。・レザー部にスレなどが見られます。・持ち手片方に傷があります。写真6枚目右下をご確認下さい。・バック内は綺麗な状態で、まだまだご使用が可能な商品です。■カラーブラック黒※写真1枚目が現物に色味が最も近いです。■素材写真のご確認宜しくお願い致します。■サイズ(約)高さ：30.0㎝幅：48.0㎝奥行き：17.0㎝ショルダー紐長さ：110.0㎝持ち手高さ：25.0㎝■ブランドColeHaanコールハーン■商品トートバッグ斜め掛けや肩掛けが出来て便利なアイテムです。※お花は備品の為、商品ではありません。■購入元正規販売店やブランドリユース店などの日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した検査済みの正規品です。■1点限りの限定商品はこちら#HITSUZIのバッグ#HITSUJIの出品商品今回お買い求め頂いた商品と合わせる、バッグや小物、アクセサリー、ウォレット、財布なども出品しておりますのでご覧下さい。■購入について・即購入、OKです。・深夜早朝の購入、OKです。・お時間を気になさらずご購入宜しくお願い致します。■発送方法・発送時間については基本24時間以内の発送を致します。・商品サイズによりらくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便のどちらかを使用します・ご希望の配送方法がある方はご連絡宜しくお願い致します。■商品の保存方法除湿機のある専用部屋でケースを使用し、番号順に保管しております。■ペット、喫煙について・ペットの飼育しておりません。・喫煙をしておりません。 また、同居家族内にも喫煙者おりません。