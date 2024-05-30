セルフォード　レース衿マーメイドワンピース\nレース衿マーメイドワンピース

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商品詳細
セルフォードレース衿マーメイドワンピースCWCO225026サイズが合わず出品します。試着のみのタグ付きですが、お洋服の整理中に引っ掛けてしまい、前身ごろにキズがあります。写真をご参照下さい。その為、お安く出品させて頂いております。ご理解を頂ける方のみご購入をよろしくお願い致します。SIZE:38肩幅:34cm袖丈:63cmゆき丈:79cm身幅:44.5cmウエスト:76cmヒップ:96cm着丈:111cm袖丈...長袖カラー...ブラック柄・デザイン...無地季節感...秋,冬
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