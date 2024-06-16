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超美品！ MARC JACOBS ショルダーバッグ
商品番号 R29690519394
商品名

超美品！ MARC JACOBS ショルダーバッグ
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他のサイトで購入しました。購入時点で中古をお譲り頂きましたが、前出品者様は新品購入からのご使用で、利用回数少なかったとの事で、大変綺麗な状態でした。購入後短時間2度程しか使用してません。見落し等あるかも知れませんが、目立った傷や汚れ等見当たらず、とても綺麗な状態です。個人の主観に依るものですので、ご理解の程宜しくお願い致します。状態は画像でご確認の上、ご検討頂ければと思います。・本　体：約横23cm×縦21cm×厚み10cm・持ち手：約25cm・ショルダー：約108-130cm（取り外し可）、ピッチ幅：約5cm（5段階）重　さ：約480g素　材：レザー仕　様：外　部：オープンポケット×1内　部：ファスナーポケット×1
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