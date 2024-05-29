DIESEL 2WAYバッグ ディーゼル レディース メンズ Sakettino

商品に興味をもっていただき、誠にありがとうございます^_^【商品の説明】ブランド：ディーゼル商品名:2wayハンドバッグショルダーバッグ【購入場所】正規店【商品の状態】使用状況:中古品ですが綺麗です。写真にて状態の確認をお願い致します。気になる箇所などあればコメントください^_^注意事項:一度人の手に渡っている中古品ですので神経質な方はご遠慮くださいませ。【その他】不明点はご質問ください。



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