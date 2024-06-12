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トプカピ　スコッチグレイン ネオレザー ミニ トート バッグ ショルダー付き S
商品番号 I35362928896
商品名

トプカピ　スコッチグレイン ネオレザー ミニ トート バッグ ショルダー付き S
ブランド名 トプカピ
特別価格 税込 4,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅:上辺:29cm下辺:23cm/高さ:20cm/奥行き:13cm/ハンドルの長さ:25cm/ハンドルの高さ:9cm/ショルダーベルトの長さ:70～115cm/重さ:490g美品
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