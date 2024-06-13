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- 綿100%ネイビーストライプのラコステ！
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商品詳細
サイズは日本表記だとLサイズですが、少し肩幅が狭く、細身なデザインになっています！なのでサイズ感的には普段Mサイズを着られる方におすすめです！！試着せずに購入してしまった為、肩幅の広い私には似合いませんでした（;;）即購入大歓迎です○
http://narcologia.ru/goods/rebellion468578.html
http://narcologia.ru/goods/revamp130422.html
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