綿100%ネイビーストライプのラコステ！

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サイズは日本表記だとLサイズですが、少し肩幅が狭く、細身なデザインになっています！なのでサイズ感的には普段Mサイズを着られる方におすすめです！！試着せずに購入してしまった為、肩幅の広い私には似合いませんでした（;;）即購入大歓迎です○