deicy ドビードットフラワーブラウス S

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商品詳細
数年前に購入したdeicyのブラウスです。数回着用しホームクリーニング後自宅保管しておりました。とても大切に着用していたのでボタンの取れなどもなく美品です(*^^*)1枚目のお色を出品致します！
http://narcologia.ru/goods/browse712691.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual563846.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation769621.html
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ドビードットフラワーブラウス （オフホワイト）
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