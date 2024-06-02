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FIL DE FER コットンブラウス
商品番号 Q52645941737
商品名

FIL DE FER コットンブラウス
ブランド名 フィルデフェール
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

爽やかなカラーに軽やかなストライプ柄です。さりげない濃淡のストライプで無地感覚で使えるデザインです。自然なツヤ感のコットンで色々なシーンも幅広く対応します。程よく広がるパフスリーブがかわいいです。カーディガンと合わせる時期にもポイントになるフロントのディテールや、一枚でも着映える袖もかわいいです。薄いので持ち歩きでき、もたつきなく重ね着もしやすいブラウスです。身幅50丈64コットン100％17600円madeinjapanジャーナルスタンダードミナペルホネンユナイテッドアローズsiiwaKilkimaillotツモリチサトシーホースプナチュランYAECAYARRAブロカントScyeHAUアデュートリステスなどお好きな方いかがでしょうか
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