ダイスケリチャード ヴィレッジヴァンガード びっくTドンキー(Tシャツ)

3回ほど着用し選択したあと暗所で畳んで保管しておりました。ほつれや毛玉、汚れなどはございませんが素人管理になります。▼サイズ着丈：83cm身巾：70cm肩巾：73cm袖丈：19cm定価＋送料手数料込みの値段です。ダイスケリチャードTシャツグッズイラスト古着ヴィヴィアン



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