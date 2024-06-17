PRADA プラダ ギャザー タンクトップ ノースリーブ カットソー パープル

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はじめまして。服が好きで出品始めました♪サイズアウトしてしまったお洋服や系統が変わりもう着なくなった服を捨てるのはもったいないためお安く出品しています(o^^o)他にもスナイデルミラオーウェンYoujiyanamotoアメリカヴィンテージウィルフリーspickspanミュベールアダムエロペアンスリードスナイデルフレイアイディアジュラピケマメクロゴウチハイクプレステベイクルーズウサギオンラインENFOLDトゥモローランドイエナビューティ\u0026ユースエレンディークアパルトモンなどのブランドが好きです。----------------------------------------------●種類PRADAプラダギャザータンクトップノースリーブカットソーカラー···パープルラベンダーピンクパープル紫柄・デザイン···メッシュ無地ギャザー季節感···春、夏、秋----------------------------------------------●サイズ サイズ表記S着丈【55㌢】身幅【37㌢】肩幅【31㌢】※平置き素人採寸のため多少の誤差は予めご了承ください。----------------------------------------------●ランク A新品未使用、非常にいい状態B特に目立った汚れなし→ C一部よごれはあるが、問題なしD目立った汚れありタグ片側ほつれあり気にならない方のみご購入お願いいたします。----------------------------------------------●その他、注意事項大手リユース店にて鑑定済み古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。梱包は丁寧にさせていただきますが畳シワはご了承ください。梱包資材は水や刺激に強い、専用袋に入れてお送りします！最後までご覧いただきありがとうございます！#りーぬの商品一覧#りーぬの商品一覧トップス管理 EAP097