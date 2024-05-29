フレームワーク　ラッフルカラーブラウス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☺︎フレームワークラッフルカラーブラウス■サイズ・着丈77cm・身幅64cm・肩幅55cm・袖丈44cm■カラーくすんだブラウン■状態全体的に多少使用感はありますが、大きなきずや汚れはありません。■素材コットン100%■商品説明春のスタイリングを華やかに彩るフリルブラウス。ヴィンテージ風な生地を使用しているので、甘すぎずカジュアルな装いに◎袖をきゅっとたくし上げて、ふんわりとしたボリューム感を楽しむのがおすすめ！いつものデニムなどとさらっと合わせてもサマになります。断捨離中のため、いろいろなものを順次出品する予定です♪お互いに気持ちの良いお取り引きにしたいと思っております。プロフィールをご一読下さい。商品に関して十分にご理解ご納得の上、ご購入ください。その他、ご質問やご相談などありましたら、メッセージにて承ります。よろしくお願い致します☺︎♡色···ブラウン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)テイスト・シーン···大人可愛い
http://narcologia.ru/goods/Stanford511073.html
http://narcologia.ru/goods/Persia6188.html
http://narcologia.ru/goods/capitation886408.html
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FRAMeWORK（フレームワーク）の「ラッフルカラーブラウス◇（シャツ ...
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新品 FRAMeWORK ラッフルカラーブラウス-
FRAMeWORK - フレームワーク 最終価格❗️ ラッフルカラーブラウスの ...
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