フレームワーク　ラッフルカラーブラウス

ご覧いただきありがとうございます☺︎フレームワークラッフルカラーブラウス■サイズ・着丈77cm・身幅64cm・肩幅55cm・袖丈44cm■カラーくすんだブラウン■状態全体的に多少使用感はありますが、大きなきずや汚れはありません。■素材コットン100%■商品説明春のスタイリングを華やかに彩るフリルブラウス。ヴィンテージ風な生地を使用しているので、甘すぎずカジュアルな装いに◎袖をきゅっとたくし上げて、ふんわりとしたボリューム感を楽しむのがおすすめ！いつものデニムなどとさらっと合わせてもサマになります。断捨離中のため、いろいろなものを順次出品する予定です♪お互いに気持ちの良いお取り引きにしたいと思っております。プロフィールをご一読下さい。商品に関して十分にご理解ご納得の上、ご購入ください。その他、ご質問やご相談などありましたら、メッセージにて承ります。よろしくお願い致します☺︎♡色···ブラウン袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)テイスト・シーン···大人可愛い



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