RonHerman ロンハーマン コットンリネンタンクトップ ブラック

ご覧頂きありがとうございます*.(*´͈˘`͈*).*☆コメントなし即購入大歓迎☆送料無料ショップ内をごゆっくりご覧いただけたら嬉しいです(⁎ᵕᴗᵕ⁎)↓#古着のイグル【商品詳細】ブランド名：RonHerman商品名：RonHermanロンハーマンコットンリネンタンクトップブラックレディースカラー：ブラックサイズ：XS(-相当)肩幅:33cm袖丈:-cm身幅:38cm着丈:52cmタンクトップは、フレアスカートやワイドパンツなどボリュームのあるボトムスを合わせるのがオススメです。生地をたっぷり使った着映えするフレアスカートとシンプルなタンクトップで大人かわいいカジュアルスタイルに仕上がります。ブラックカラーで着回しが効くので、様々なコーディネートに取り入れる事ができます。【商品状態】目立つ傷や汚れはなく、まだまだ長く着ていただける状態です。F1035古着のため汚れ、ほつれ等チェックしていますが見落としがある場合もございます。また、着用回数や経年等分からない物がほとんどです。細かいところが気になる方はお控えください。コメント＆フォローで300円の割引‼️セット購入の方は更に200円引いたします(期間限定！)最後までお読みいただきありがとうございました！ぜひ御縁がありますように(✿´꒳`)ノ°+.*最後までしっかり対応しますので気持ちの良いお取引をどうぞよろしくお願いいたします！カラー···ブラック



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