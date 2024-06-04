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- I MUA ゆるフィットTシャツ ジンジャー スミクロ
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商品詳細
フラをやっている母に買ったIMUAのフラTシャツですが、サイズが合わず出品致します。サイトでは、既にsoldoutとなってる人気のTシャツです。ハワイアンテイストの程よく体にフィットする綺麗なシルエットのTシャツです。シルケット加工のしっかりした綿100％の生地でフィットしてても下着の線が映りにくくとても着易いTシャツです。・素材 綿100％/シルケットスムース・柄 ジンジャー・色 スミクロ・サイズ Mサイズ バスト85cm ウエスト78cm ヒップ88cm 着丈65cmカラー...ブラック袖丈...半袖季節感...夏柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/tenet625863.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford215173.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion909678.html
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