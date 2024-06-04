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I MUA ゆるフィットTシャツ　ジンジャー　スミクロ
商品番号 O99232057639
商品名

I MUA ゆるフィットTシャツ　ジンジャー　スミクロ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,521 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フラをやっている母に買ったIMUAのフラTシャツですが、サイズが合わず出品致します。サイトでは、既にsoldoutとなってる人気のTシャツです。ハワイアンテイストの程よく体にフィットする綺麗なシルエットのTシャツです。シルケット加工のしっかりした綿100％の生地でフィットしてても下着の線が映りにくくとても着易いTシャツです。・素材　綿100％/シルケットスムース・柄　ジンジャー・色　スミクロ・サイズ　Mサイズ　バスト85cm　ウエスト78cm　ヒップ88cm　着丈65cmカラー...ブラック袖丈...半袖季節感...夏柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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