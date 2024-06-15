【RADIATE】バックティアード 異素材 ワンピース

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スコットクラブ【RADIATE】✨人気✨バックティアードワンピースです‪‪❤︎‬1枚目の画像色違いになります。お色ホワイト×グレー。ラディエイトRADIATE・TOPS部分はもっちりとした肌触りの良いカットソーで、軽くて暖かく、ストレッチ性もある素材を使用しております。・後身頃とスカート部分は、しわになりにくく、透けないメモリー素材を使用しており、デザインだけでなく、着心地と機能性にもこだわったアイテムです。・1枚で完成するので、そのまま着ていただくだけでコーディネートに悩まずお出かけしていただけます。・程よくハリがあり、美しくギャザーが出ることで、ボディラインを捨わずに体型カバーも叶うのもうれしいポイントです。シワが付きにくい素材です。・写真のモデルさんの身長は166cmです。参考になさってください。■サイズ：フリー、着丈：106，肩幅:43,袖文：50，身幅：63■素材上身頃部分：綿（48%）、ポリエステル（48%）、ポリウレタン(4%）スカート部分:ポリエステル(100%）比較的状態良いです。中古品ですので神経質な方はご購入は御遠慮くださいませ。