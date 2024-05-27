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Sweet pea ネックレス　k18 スモーキークォーツ
商品番号 M54191530621
商品名

Sweet pea ネックレス　k18 スモーキークォーツ
ブランド名 アッシュペーフランス
特別価格 税込 17,155 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン材質···ゴールド装飾···その他ストーン数回使用して保管してました。長さ　約37cm石はおそらくスモーキークォーツセンター石はスモーキールチルかとは思いますが針状の内包物は金色ではありませんセンター石はスウィートピーの中では大きめな石だと思います。縦約1.8cm横約1cm強くらい付属品はありません。お値下げ交渉は不可でお願いします。個人保管のユーズド品である事をご理解いただきますようよろしくお願いします。返品等はすり替え防止のためお受けできませんので、あらかじめご了承下さい。
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