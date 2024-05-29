美品/斜め掛けショルダーバッグ/トリーバーチ/2way

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商品詳細
トリーバーチのショルダーバッグです。カラーはブラックです。2022年に購入し、1,2回使用しましたが、特に傷・汚れなく美品だと思います。ショルダー部分のスナップボタンをスライドすると短くなり、ハンドバッグになります。●素材：牛革・サイズ 約 縦16/横21/厚6●付属品：なし●その他、注意事項：中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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