極美品♡　コーチ　カーキ　ショルダーバッグ　2WAY 斜めがけ

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くすみカーキ色の2WAYバッグです。断捨離中です^_^シンプルな服のコーディネートに、オンでもオフでも使いやすいバックです。数回使用の超美品です♡一見するとコーチらしくない、スタイリッシュなデザインが気に入ってました。サイズ横底約25×縦約26×マチ約16ショルダー最大122センチ(誤差はお許しください)付属品保存袋、ショルダー紐上質なバッグで新年度のコーディネートにいかがでしょうか？カラー···カーキ柄・デザイン···無地素材···本革