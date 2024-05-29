ジョルダーノ ハンドバッグ ショルダーバッグ

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商品詳細
3月に頂きましたが、未使用のままでした。イタリア製のしっかりした革高級感のあるとても素敵なバッグですが私の趣味ではなく出品します。ショルダー付き。プチプチに梱包して発送します。横30cm高さ20cm横幅12cm素人採寸ですご了承くださいよろしくお願いします。
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