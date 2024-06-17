ロンシャンバック　コメント頂けたら値下げ可能です

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商品番号 L87846184831
商品名

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ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●新品　未使用●取り外し可能なストラップ付き●フロントにロンシャンのホースの刺繍●取り外し可能なショルダーストラップ付き●2WAY（トートバッグ・クロスボディバッグ）☆サイズ（cm）　25cm(L)x16cm(H)x11cm(W)ショルダー　取り外し可能☆素材綿、ポリアミド、リネン☆カラー　ワインレッド付属品　保存袋　ショルダーストラップ　　　　　☆コメント頂けると値下げ可能ですのでよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly35984.html
http://narcologia.ru/goods/calling733950.html
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