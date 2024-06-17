ロンシャンバック　コメント頂けたら値下げ可能です

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商品詳細
●新品 未使用●取り外し可能なストラップ付き●フロントにロンシャンのホースの刺繍●取り外し可能なショルダーストラップ付き●2WAY（トートバッグ・クロスボディバッグ）☆サイズ（cm） 25cm(L)x16cm(H)x11cm(W)ショルダー 取り外し可能☆素材綿、ポリアミド、リネン☆カラー ワインレッド付属品 保存袋 ショルダーストラップ ☆コメント頂けると値下げ可能ですのでよろしくお願いします。
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