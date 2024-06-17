【値下げ中！美品】ANTEPRIMAワイヤーバッグ　ゴールド

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商品詳細
※いいね！した人限定13,600円です！お値下げこれ以上不可となります。カラー···ゴールドANTEPRIMAアンテプリマワイヤーバッグハンドバッグ結婚式出席に伴い購入しました。何度か結婚式出席時に使用しましたが、もう結婚式に行く機会が少なくなりましたのでお譲りいたします。素材PVCワイヤーサイズ※素人採寸ですタテ約26cmヨコ約24cm（下の広い部分）ハンドル高さ約18cm
http://narcologia.ru/goods/freezer651698.html
http://narcologia.ru/goods/choice280385.html
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