美品✨エルメス 長財布 べアンスフレ ヴォーエプソン X刻印 バイカラー レザー

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#ニャンコスター小物一覧ご覧頂きありがとうございます❁ ********************フォロワー様限定でお値引き交渉・フォロー割引をしております♡ぜひプロフィールの一読をお願い致します！ ********************○アイテムHERMESエルメス長財布サイフウォレットwalletべアンスフレヴォーエプソンシルバー金具Hロゴ刻印バイカラーオレンジブルーレザー○サイズW17.5cmH9cmD1.5cm○仕様札入れx2カードポケットx5オープンポケットx2小銭入れx1平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態全体的な使用感ありますが目立った傷汚れ無く状態良好です✨末長くご利用頂けます⌘✅状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。分からない事ありましたらご気軽にコメント下さい○カラーオレンジブルー○素材レザー○付属品なし〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#ニャンコスター小物一覧No.2023072558113AP356-3