甲州印傳 ショルダーバッグ

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商品詳細
カラー...ブラック柄・デザイン...モザイク甲州印傳の鹿革を使用したカバンです。祖母が使用していました。印傳館山澄園で購入しました。後半の写真にある通り少し印刷が薄くなっているところがあります。また、外ポッケの中が青い汚れが少し付いていましたが、見えないところのため写真を撮っていません。
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