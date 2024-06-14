三味線　象牙調　練りバチ

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商品詳細
三味線象牙調 練りバチ画像の通り耳が少し欠けており使用感あります。種類...三味線アクセサリー・パーツ...バチレベル...中級者種類···三味線アクセサリー・パーツ···バチレベル···中級者
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