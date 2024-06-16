フレッドペリー　ポロシャツ　レディース　ブランド　ゴルフ　白

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商品詳細
フレッドペリーのレディースのポロシャツです。少し見える花柄が上品でかわいいです。サイズはSサイズです。店舗で購入した正規品です。元値10000円ほど。数回使用し洗濯済みです。大きな汚れや破れはありませんが中古であることをご理解頂きご購入ください^^上品なのにスポーティなので、ゴルフウェアとしても⭕️柄・デザイン···花柄柄・デザイン···無地カラー···ホワイト季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/ambassador912906.html
http://narcologia.ru/goods/composite782254.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle229325.html
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Fred Perry フレッドペリー ニットTシャツ www.krzysztofbialy.com
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