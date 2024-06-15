シルク100%　catta space　7分袖ワンピースカットソー 230561

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高身長 綿100％七分袖ストライプ柄シャツワンピース （トールサイズ）



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cattaspaceレディースカットソー7分袖シャツワンピース風シャツ丈部分ゴム袖口周りゴムシルク素材なのでサラサラしており着心地抜群です◎パンツスタイルに合わせると素敵かと思います♪サイズ表記なし袖丈:約40cm身幅:約57.5cm着丈:約74.4cm(平置き採寸)素人が測っているため誤差が生じる場合もあります。予めご了承ください。状態:破れ汚れ等なく綺麗ですカラー···グレー×ベージュ柄...素材···絹100%グランド70%レーヨン30%季節感···春夏秋状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。＊あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。