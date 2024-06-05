ヒステリックグラマー　ニット　タンクトップ　ノースリーブ　黒

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※お値下げ交渉はご遠慮下さい※HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー日本製ニットノースリーブタンクトップVネックのノースリーブですがホルターネックにもなっていて凝ったデザインです。着ると、とても可愛い形です。Vネックの開きも深過ぎないので黒の下着を着ければ、こちら1枚で着られます。カラー：黒地にベージュ色のロゴカメラのフラッシュの関係でロゴが白っぽく見えると思いますが実際にはベージュ色です。画像3枚目をご覧下さい。素材：コットン100％柔らかい素材で良く伸びます。サイズ：フリー身幅：42cm（着ると伸びます）丈：61cm位状態：試着のみですのできれいな状態です。タンクトップですので秋はカーディガン等のインナーとして着られます。探していらした方へ。素材...ニットカラー...ブラック袖丈...袖なし着丈...ミドル柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Vネック季節感...春、夏、秋