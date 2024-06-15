CAPITAL RADIO TUNES バックプリントロゴTシャツ

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撮影環境上黒色の、お品など薄く写ってしまいます！m(__)mご観覧頂き有難うございます！即決購入歓迎でございます〇他にも、ビームス、アーバンリサーチ、ユナイテッドアローズ、ローリーズファーム、ナイキ、ノースフェイス、イエナ、ZARA、アンティカなどの人気ブランドを出品しておりますのでよろしければご覧くださいm(__)m☘商品説明☘CAPITALRADIOTUNESバックプリントロゴTシャツユニセックスオレンジ☘商品状態☘sizeM着丈（衿付け根～裾)：約70cm身幅（脇下間の幅）：約51cm素人採寸ですので多少の誤差あると思います！発送はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便どちらかで発送致します！レディース、メンズ、キッズ、(ニット、コート、シャツ、カットソー、アウター、パンツ、デニム、スニーカー、パンプス))Sサイズ.M.サイズLサイズなど出品していきますので宜しくお願い致します(*^^*)カラー···オレンジ